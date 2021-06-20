ИА Красная ВеснаЭфириум дорожает после двух дней паденияВ настоящий момент вторая по капитализации криптовалюта мира дорожает на 1,57% — до $2 199, что по текущему курсу составляет 158 815 рублей.В источникеИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЭкономика сегодняРБКПодробнее о событииКриптоэксперты спрогнозировали поведение биткоина на грядущей неделеЭкономика сегоднявчера в 06:19«Цикл роста завершен». Чего ожидать от криптовалют на следующей неделеРБКвчера в 04:00Эфириум дорожает после двух дней паденияИА Красная Веснавчера в 03:51Показать все источникиОценить1Поделиться