Валттери Боттас считает, что команда лишила его шанса на победу

Думаю, в команде были сосредоточены на том, чтобы финишировать с одним пит-стопом, считали, что это лучшая стратегия, хотя это было не так, – заявил Боттас в интервью Sky Sports F1.