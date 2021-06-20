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Эфириум дорожает после двух дней падения

В настоящий момент вторая по капитализации криптовалюта мира дорожает на 1,57% — до $2 199, что по текущему курсу составляет 158 815 рублей.В источнике

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