Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируется принять на вооружение в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

«По плану корабельный комплекс с ракетой "Циркон" должен быть принят на вооружение в 2022 году»,— сказал собеседник агентства. Испытания «Циркона» с «Адмирала Горшкова» завершатся в текущем году, добавил он.

«Циркон» могут принять на вооружение в 2022 году

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