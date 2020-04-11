Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъ«Циркон» могут принять на вооружение в 2022 году

«По плану корабельный комплекс с ракетой "Циркон" должен быть принят на вооружение в 2022 году»,— сказал собеседник агентства. Испытания «Циркона» с «Адмирала Горшкова» завершатся в текущем году, добавил он.
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с чего всё началось

Гиперзвуковую ракету «Циркон» планируют принять на вооружение в 2022 году

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируется принять на вооружение в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:52

Подробнее о событии

Назван год принятия «Циркона» на вооружение

Lenta.ru06:32

«Циркон» могут принять на вооружение в 2022 году

Коммерсантъ06:05

Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

Газета.Ruвчера в 20:45

ТАСС: новейшую ракету «Циркон» могут принять на вооружение в 2022 году

URA.Ruвчера в 22:49

Гиперзвуковая ракета «Циркон» может поступить на вооружение в 2022 году

Life.ruвчера в 21:31

Гиперзвуковую ракету «Циркон» планируют принять на вооружение в 2022 году

ТАССвчера в 20:52

Новейшая ракета «Циркон» поступит на вооружение армии в 2022 году

News.ruвчера в 23:12
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Здоровье

В Белоруссии количество заболевших коронавирусом возросло до 2226

В Белоруссии количество случаев заражения коронавирусом достигло 2226, скончались от 23 человека.
Известия 05:51
Авто

Qoros показала свой новый паркетник

Впервые о бренде Qoros мир услышал в 2013 году, когда путем совместных усилий китайской Chery и подразделения израильской компании Kenon был выпущен седан Qoros 3. Чуть позже появился кроссовер Qoros 5. Обе модели остались невостребованными ни в Китае, ни в Старом Свете, из-за чего была продана холдингу Baoneng Group, в котором уверены, что всё ещё можно исправить.
SpeedMe 09 апреля в 08:33
1
Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
4K
Общество

В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 19 апреля

Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
АиФ Оренбург 06:14
11
Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
1,1K
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru вчера в 05:21
471
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,9K
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
2
Здоровье

Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
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Происшествия

Больницу в Ростове закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом

В больнице № 6 Ростова-на-Дону ввели карантин после того, как у одной из пациенток подтвердили наличие коронавируса.
РБК 05:32
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Общество

В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя

Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
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Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
2,8K
Общество

18 человек скончались от коронавируса в России за сутки

Кристина Кормилицына / ИЗВЕСТИЯ 18 человек скончались от коронавируса в России за последние сутки.
РЕН ТВ вчера в 03:45
732
Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
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Здоровье

В Башкирии умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом скончался в Башкирии, причиной смерти является вирусная пневмония, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 05:32
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Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти при помощи США

Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Мексика согласовала сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Мой Брянск вчера в 09:56
28
Кино

Робин Гуд вернется на экраны в фильме Walt DIsney

Kinonews.ru 05:48
Общество

Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что нельзя говорить о том, что пик заболеваемости коронавирусом в столице уже наступил.
РБК 09 апреля в 20:40
2,4K
Политика

США помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая»

Число заразившихся в США превысило 501 тыс. человек, в Италии — 147 тыс. "Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американцах, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, а также продемонстрирует лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России", — говорится в меморандуме.
РБК 00:58
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Происшествия

В Британии 19 медиков умерли от заражения коронавирусом

Число умерших от коронавируса в Великобритании достигло почти 9 тысяч человек, в больницах находятся 19 тысяч 304 человека, в общей сложности диагноз подтвердился почти у 74 тысяч человек.
РИА Новости 06:18
Общество

В Москве ввели новые ограничительные меры

РБК вчера в 14:06
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Политика

Европа может сохранить границы закрытыми до сентября

Ссылаясь на рост заболевания в Америке и начало заражения в Африке, президент говорил о возможности закрытия границ между европейскими странами, как и внешней границы, как минимум до сентября.
Коммерсантъ 05:02
6
Авто

Nissan Kicks получил новую внешность и полный привод

Портал Indianautosblog сообщает, что кроссоверы получат известную по гибриду Note связку бензинового мотора HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. и электрического EM57 с отдачей в 109 л.с. По всей видимости, у Kicks появится и полный привод, причем приводить заднюю ось в действие будет дополнительный электромотор мощностью 5 л.с.
Российская газета вчера в 07:00
Здоровье

В Тюмени отмечена вторая волна заражения коронавирусом

По данным на 8 апреля в России 1175 случаев коронавирусной инфекции, вчера власти заявили о 1154 заражённых.
NashGorod.ru 08 апреля в 08:41
Происшествия

ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве.
Известия вчера в 06:35
8
Общество

Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение самоизоляции

Для граждан штрафы будут достигать 30 тысяч рублей В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.
Pro Город НН вчера в 11:20
214
Общество

Девятиклассникам отменили сдачу предметов по выбору на ОГЭ-2020

В 2020 году девятиклассникам не придется сдавать предметы по выбору.
Pro Город Киров 09 апреля в 10:25
428
Авто

Назвали 5 производителей нержавеющих автомобилей

Эксперты составили 5 производителей, машины которых не подвержены коррозийным процессам. Первую строчку рейтинга занимает Honda CR-V.
Новые автомобили 04:35
87
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
РБК 09 апреля в 17:00
17
Здоровье

Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае

Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае Таким образом, COVID-19 подтвержден у 21 жителя региона Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому.
АМИТЕЛ вчера в 23:02
50
Как работают Яндекс.Новости?
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