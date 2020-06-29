Общество

РБКРБКCirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

Проблемы компании оказались связаны с ограничениями из-за коронавируса и повсеместной отменой туров. Чтобы исключить возможность банкротства, ей пришлось пойти на реструктуризацию бизнеса.
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Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

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Церемония открытия движения транспорта по новому 23-километровому участку от Можайского до Новорижского шоссе на пятом пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) прошла в понедельник, 29 июня.
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В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим

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Канадская компания
Канадская компания, работающая в сфере развлечений, определяющая свою деятельность как «художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений». Была основана в 1984 году Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа и базируется в Монреале. Цирк известен принципиальным отказом от участия животных в спектаклях и своими синтетическими представлениями, в которых цирковое мастерство соединяется с музыкой, причудливым дизайном и хореографией. Считается, что он вдохнул новую жизнь в цирковое искусство.
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