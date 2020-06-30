Общество
ИзвестияCirque du Soleil заявил о финансовых проблемах из-за коронавируса
Канадская цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства из-за отмены представлений в связи с коронавирусом. Чтобы избежать этого, ей придется реструктурировать бизнес, сообщает пресс-служба компании.
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Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Политика
Мантуров: опыта и запасов РФ хватит на три волны коронавируса
Министр промышленности и торговли в России Денис Мантуров заявил, что опыта и запасов в стране хватит и на три волны нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 10:30
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Политика
Глава МИД Украины заявил, что не будет требовать компенсацию за Крым
Крым сам принял решение войти в состав Российской Федерации и никто не будет за это платить деньги Украине.
Новостной фронт 07:56
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Нападение заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры на полицейских попало на видео.
Lenta.ru 09:25
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Происшествия
Солдата, напавшего на ФСО, заподозрили в хулиганстве и порче имущества
В соответствии со ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) следствие должно было дать правовую оценку материалам, поступившим из ФСО на рядового Ерошенко, в течение трех суток, однако руководство 517-го ВСО СКР продлило проверку на десять дней.
Коммерсантъ 10:18
Общество
В Свердловской области откроют все детские сады
Екатеринбург, 30 июня 2020, 16:13 — REGNUM В Свердловской области откроют все детские сады в режиме неполной загрузки, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.
REGNUM 09:13
Общество
Женевский автосалон 2021 года отменили из-за пандемии коронавируса
Организаторы международного Женевского автосалона приняли решение не проводить выставку в 2021 году из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте мероприятия.
Тарантас Ньюс 03:05
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
Армия и оружие
Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса
Российская газета 11:16
Общество
Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
Авто
Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 000 рублей
Новые автомобили вчера в 05:51
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
Кино
Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru 04:28
Гаджеты
Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Китайская компания Xiaomi анонсировала два новых смартфона начального уровня Redmi 9C и Redmi 9A.
ПРАЙМ 04:59
Общество
В Саратовской области ограничения из-за коронавируса продлили до 15 июля
В Саратовской области срок действия части оставшихся ограничений из-за коронавируса продлили до 15 июля.
Регион 64 11:14
Политика
В «Слуге народа» пригрозили исключениями за «другой взгляд» на Россию
Замглавы пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в случае, если их депутаты системно будут выступать за "другой взгляд" на отношения с Россией, то они могут быть исключены из состава фракции.
РИА Новости 09:11
Автоспорт
Маттиа Бинотто: «В Австрии машина будет той же, что на тестах. Планируем обновления к Венгрии»
Sports.ru 11:18
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
РИА Новости 10:46
Авто
Toyota анонсировала спортивные версии нескольких моделей для России
В январе будущего года на российском рынке в продажу поступят спортивные версии некоторых моделей под именем GR Sport.
SpeedMe 10:57
Политика
CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй
Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
Речи о завершении пандемии не идет, сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:21