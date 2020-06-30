Общество

ИзвестияИзвестияCirque du Soleil заявил о финансовых проблемах из-за коронавируса

Канадская цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства из-за отмены представлений в связи с коронавирусом. Чтобы избежать этого, ей придется реструктурировать бизнес, сообщает пресс-служба компании.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цирк дю Солей может обанкротиться

АБН07:59

Cirque du Soleil оказался на грани банкротства из-за пандемии

Rambler News Service07:21

Знаменитый Cirque du Soleil оказался на грани банкротства

ИА Красная Весна05:35

Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

РБК05:57

Канадская компания Cirque du Soleil вынуждена уволить большую часть своих сотрудников

Эхо Москвы04:09

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Московский Комсомолецвчера в 20:13

Cirque du Soleil подал заявление на защиту от кредиторов, чтобы избежать банкротства

ТАССвчера в 15:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

CT news вчера в 05:10
2
Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
254
Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
622
Экономика

Аналитики Sohu высоко оценили маневр России с госдолгом США

Эксперты китайского издания Sohu объяснили решение повысить вовлеченность Москвы в госдолг США, несмотря на активную дедолларизацию.
NewInform 09:01
17
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
68
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
629
Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

REGNUM 08:30
141
Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
30
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
1,1K
Энергетика

Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
Вести.Ru 09:35
579
Происшествия

Стала известна причина пожара во Владимирском драмтеатре

Короткое замыкание во время электротехнических работ стало причиной пожара в здании Владимирского театра драмы, сообщает администрация области.
РИА Новости 08:29
Авто

Hyundai отзовет в РФ более 47 тысяч автомобилей Elantra

Российское подразделение Hyundai – ООО "Хендэ Мотор СНГ" – отзывает в России 47 653 автомобилей Elantra серии HD, сообщил Росстандарт.
Интерфакс 08:08
5
Политика

В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 09:17
10
Шоу-бизнес

Дочке Заворотнюк сожгли волосы в парикмахерской на Рублевке

ТВ Центр вчера в 03:57
47
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

ТАСС 09:33
163
Общество

Собчак заявила о домогательствах к детям в Среднеуральском монастыре

Уралинформбюро 01:34
1
Общество

«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год

"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости 08:30
28
Общество

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
1,2K
Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
565
Политика

ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ вчера в 11:00
1K
Кино

Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме

Evo-rus.com вчера в 06:31
251
Общество

Детская оздоровительная кампания в Челябинской области начнется 6 июля

Власти Челябинской области приняли решение поэтапно открывать детские пришкольные и загородные лагеря с 6 июля.
ТАСС 09:09
1
Здоровье

Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс вчера в 04:13
11
Общество

Бюллетени с надомным голосованием в Лефортове признают недействительными

В Лефортове признаны недействительными бюллетени в сейф-пакете с результатами надомного голосования на участке №1403, объявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Интерфакс 04:43
5
Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту

Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
8
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
286
Происшествия

В Петербурге разбираются в причинах дорожного конфликта со стрельбой

Санкт-Петербург, 30 июня 2020, 15:27 — REGNUM Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе Петербурга.
REGNUM 08:27
61
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
259
Здоровье

В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу

Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.
РИА Новости 09:28
Политика

Меркель призвала страны ЕС задуматься о мире без лидерства США

Канцлер Германии Ангела меркель заявила, что европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться быть мировым лидером.
Страна Советов on-line вчера в 13:31
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное