Общество
ИзвестияCirque du Soleil заявил о финансовых проблемах из-за коронавируса
Канадская цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства из-за отмены представлений в связи с коронавирусом. Чтобы избежать этого, ей придется реструктурировать бизнес, сообщает пресс-служба компании.
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Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
CT news вчера в 05:10
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Экономика
Аналитики Sohu высоко оценили маневр России с госдолгом США
Эксперты китайского издания Sohu объяснили решение повысить вовлеченность Москвы в госдолг США, несмотря на активную дедолларизацию.
NewInform 09:01
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
Вести.Ru 09:35
Происшествия
Стала известна причина пожара во Владимирском драмтеатре
Короткое замыкание во время электротехнических работ стало причиной пожара в здании Владимирского театра драмы, сообщает администрация области.
РИА Новости 08:29
Авто
Hyundai отзовет в РФ более 47 тысяч автомобилей Elantra
Российское подразделение Hyundai – ООО "Хендэ Мотор СНГ" – отзывает в России 47 653 автомобилей Elantra серии HD, сообщил Росстандарт.
Интерфакс 08:08
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 09:17
Шоу-бизнес
Дочке Заворотнюк сожгли волосы в парикмахерской на Рублевке
ТВ Центр вчера в 03:57
Общество
Собчак заявила о домогательствах к детям в Среднеуральском монастыре
Уралинформбюро 01:34
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости 08:30
Общество
Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%
Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ вчера в 11:00
Кино
Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме
Evo-rus.com вчера в 06:31
Общество
Детская оздоровительная кампания в Челябинской области начнется 6 июля
Власти Челябинской области приняли решение поэтапно открывать детские пришкольные и загородные лагеря с 6 июля.
ТАСС 09:09
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Общество
Бюллетени с надомным голосованием в Лефортове признают недействительными
В Лефортове признаны недействительными бюллетени в сейф-пакете с результатами надомного голосования на участке №1403, объявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Интерфакс 04:43
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Происшествия
В Петербурге разбираются в причинах дорожного конфликта со стрельбой
Санкт-Петербург, 30 июня 2020, 15:27 — REGNUM Дорожный конфликт со стрельбой между двумя водителями произошел вечером 29 июня на Выборгском шоссе Петербурга.
REGNUM 08:27
Здоровье
В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу
Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.
РИА Новости 09:28
Политика
Меркель призвала страны ЕС задуматься о мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела меркель заявила, что европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться быть мировым лидером.
Страна Советов on-line вчера в 13:31