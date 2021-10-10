РБКЦискаридзе обвинил менеджмент Большого театра в гибели артистаПричиной гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша на сцене во время представления оперы «Садко» стала плохая работа менеджмента Большого театра.РБКНоги артистов балета калечатся из-за перепадов сцены и лестниц, вентиляция и окна отсутствуют...Комсомольская правдаВо время любой смены декораций сначала дается заглушка - занавес, который перекрывает все происходящее на сцене.Комсомольская правдаПо факту гибели артиста Следственный комитет проводит проверку.РЕН ТВЧитать далееСвернутьСобеседникСобеседникРосбалтLife.ruЭкономика сегодняЦарьградiReactorВечерняя МоскваТелеканал 360°Газета.RuРЕН ТВЦентральная Служба НовостейИзвестияGazeta.SPbНародные новостиТК ЗвездаДни24Popcornnews.ruС чего всё началосьГибель артиста на сцене Большого театра обернулась громким разоблачением от Николая Цискаридзе: «За кулисами творится ад»Бывший премьер, который отдал главному театру страны более 20 лет службы, у артистов Большого пользуется огромным уважением, и именно к нему они идут со всеми проблемами, чтобы правдоруб Цискаридзе публично поднял наболевшие вопросы.Комсомольская правда17:10Подробнее о событииЦискаридзе: задавившая актера Большого театра декорация уже становилась причиной ЧПLenta.ru02:37Декорация, упавшая на актера Большого театра, могла привести к еще одной трагедииГазета.Ru04:04Народный артист Цискаридзе упрекнул менеджмент Большого театра в связи с гибелью артистаЯмал-Медиа01:50Погибшего на сцене Большого театра актера обвинили в оплошностиИзвестия06:12Цискаридзе обвинил менеджмент Большого театра в гибели артистаРБК20:49Гигантская декорация, задавившая актера Большого театра, уже становилась причиной ЧПКомсомольская правда19:40Цискаридзе раскритиковал работу менеджмента Большого театра после гибели актера на сценеФАН17:58Показать ещёОценить120Поделиться