Бывший премьер, который отдал главному театру страны более 20 лет службы, у артистов Большого пользуется огромным уважением, и именно к нему они идут со всеми проблемами, чтобы правдоруб Цискаридзе публично поднял наболевшие вопросы.

Комсомольская правда 17:10