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Цискаридзе обвинил менеджмент Большого театра в гибели артиста

Причиной гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша на сцене во время представления оперы «Садко» стала плохая работа менеджмента Большого театра.
РБК
Ноги артистов балета калечатся из-за перепадов сцены и лестниц, вентиляция и окна отсутствуют...
Комсомольская правда
Во время любой смены декораций сначала дается заглушка - занавес, который перекрывает все происходящее на сцене.
Комсомольская правда
По факту гибели артиста Следственный комитет проводит проверку.
РЕН ТВ

С чего всё началось

Гибель артиста на сцене Большого театра обернулась громким разоблачением от Николая Цискаридзе: «За кулисами творится ад»
Бывший премьер, который отдал главному театру страны более 20 лет службы, у артистов Большого пользуется огромным уважением, и именно к нему они идут со всеми проблемами, чтобы правдоруб Цискаридзе публично поднял наболевшие вопросы.
Комсомольская правда17:10

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