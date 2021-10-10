Бывший премьер, который отдал главному театру страны более 20 лет службы, у артистов Большого пользуется огромным уважением, и именно к нему они идут со всеми проблемами, чтобы правдоруб Цискаридзе публично поднял наболевшие вопросы.
Остановить вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть Крым российский лидер может одним телефонным звонком, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".
"По предварительным данным на 11 утра (мск), в результате жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли, шестеро пострадавших госпитализируются в медицинские учреждения республики бригадами скорой помощи и санитарной авиации", - говорится в сообщении.
Чешского президента Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, его поместили в палату интенсивной терапии, сообщил директор ЦВГ и одновременно лечащий врач Земана Мирослав Заворал.