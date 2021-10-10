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Цискаридзе обвинил менеджмент Большого театра в гибели артиста

Причиной гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша на сцене во время представления оперы «Садко» стала плохая работа менеджмента Большого театра.
РБК
Цискаридзе подытожил, что в Большом театре происходят вопиющие нарушения техники безопасности.
Москва 24
Во время любой смены декораций сначала дается заглушка - занавес, который перекрывает все происходящее на сцене.
Комсомольская правда
Спектакль прервали, а зрителей попросили покинуть зал.
Известия

С чего всё началось

Гибель артиста на сцене Большого театра обернулась громким разоблачением от Николая Цискаридзе: «За кулисами творится ад»
Бывший премьер, который отдал главному театру страны более 20 лет службы, у артистов Большого пользуется огромным уважением, и именно к нему они идут со всеми проблемами, чтобы правдоруб Цискаридзе публично поднял наболевшие вопросы.
Комсомольская правда17:10

Подробнее о событии

Декорация, упавшая на актера Большого театра, могла привести к еще одной трагедии
Газета.Ru04:04
Цискаридзе раскритиковал работу менеджмента Большого театра после гибели актера на сцене
ФАН17:58
Народный артист Цискаридзе упрекнул менеджмент Большого театра в связи с гибелью артиста
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Цискаридзе обвинил менеджмент Большого театра в гибели артиста
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Упавшая в Большом театре декорация могла привести к другой трагедии
РЕН ТВ20:53
Гигантская декорация, задавившая актера Большого театра, уже становилась причиной ЧП
Комсомольская правда19:40
Цискаридзе: задавившая актера Большого театра декорация уже становилась причиной ЧП
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