Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в Instagram высказал предположение: артист Большого театра погиб из-за плохой работы менеджмента культурного учреждения.
Бывший премьер, который отдал главному театру страны более 20 лет службы, у артистов Большого пользуется огромным уважением, и именно к нему они идут со всеми проблемами, чтобы правдоруб Цискаридзе публично поднял наболевшие вопросы.
Падения Тайсона Фьюри в четвертом раунде были не следствием тяжелых попаданий Деонтея Уайлдера, а желанием британского боксера поработать на публику, уверен победитель шестого чемпионата UFC, Олег Тактаров.
Чешского президента Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге, его поместили в палату интенсивной терапии, сообщил директор ЦВГ и одновременно лечащий врач Земана Мирослав Заворал.