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Цискаридзе обвинил менеджмент Большого театра в гибели артиста

Причиной гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша на сцене во время представления оперы «Садко» стала плохая работа менеджмента Большого театра.
РБК
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе в Instagram высказал предположение: артист Большого театра погиб из-за плохой работы менеджмента культурного учреждения.
Петербургский дневник
Спектакль прервали, а зрителей попросили покинуть зал.
Известия
СК и московская прокуратура организовали проверку.
РБК

С чего всё началось

Гибель артиста на сцене Большого театра обернулась громким разоблачением от Николая Цискаридзе: «За кулисами творится ад»
Бывший премьер, который отдал главному театру страны более 20 лет службы, у артистов Большого пользуется огромным уважением, и именно к нему они идут со всеми проблемами, чтобы правдоруб Цискаридзе публично поднял наболевшие вопросы.
Комсомольская правда17:10

Подробнее о событии

Упавшая в Большом театре декорация могла привести к другой трагедии
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Народный артист Цискаридзе упрекнул менеджмент Большого театра в связи с гибелью артиста
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Цискаридзе обвинил менеджмент Большого театра в гибели артиста
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Декорация, упавшая на актера Большого театра, могла привести к еще одной трагедии
Газета.Ru04:04
Цискаридзе раскритиковал работу менеджмента Большого театра после гибели актера на сцене
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Цискаридзе: к гибели актера в Большом театре привела «эффективная работа» менеджмента
Lenta.ru17:22
Гибель артиста на сцене Большого театра обернулась громким разоблачением от Николая Цискаридзе: «За кулисами творится ад»
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