В феврале этого года в интервью «Дни.ру» артист балета признался, что на момент выхода на пенсию у него было «145 дореформенных миллионов [145 тысяч рублей – прим. ред.] в накопительном фонде, потому что честно делал все отчисления».

с чего всё началось

Ни один мой коллега не получал такую пенсию. Но и тогда это была не такая большая сумма. Им всем давали какие-то смешные деньги.

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе удивился информации в СМИ о том, что размер его ежемесячной пенсии составляет 12,1 тыс. рублей.

Цискаридзе удивился информации СМИ о своей пенсии в 12 тыс. рублей

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