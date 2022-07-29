ВедомостиCiti и JPMorgan закрывают корреспондентские счета российских банковПредставитель ГПБ не стал комментировать информацию с корсчетами.Frank MediaJPMorgan оставляет корсчета только для Газпромбанка, который принимает оплату за газ, и для структуры Мосбиржи — Национального клирингового центра (НКЦ), уточнили два источника издания.РБКCitigroup также обсуждает закрытие корсчетов за исключением ГПБ и Московской биржи, говорит четвертый собеседник Frank Media.Frank MediaПосле начала военной спецоперации на Украине США ввели санкции против ряда российских банков.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБКРБКНовые ИзвестияИА Клерк.РуВыберу.руFrank MediaФАНПласЭкономика сегодняПодробнее о событииCiti и JPMorgan закрывают корреспондентские счета российских банковВедомости13:37Citi и JPMorgan прекращают корреспондентские отношения с российскими банкамиFrank Media08:16Самое цитируемоеFrank Media: Citi и JPMorgan прекратят корреспондентские отношения с банками РоссииРБК12:37Frank Media: Citi и JPMorgan закрывают корсчета для российских банковКоммерсантъ11:57Citi и JPMorgan начали закрывать корреспондентские счета банкам из РоссииФАН11:54Frank Media: Citi и JPMorgan начали закрывать корсчета для российских банков с июляLenta.ru10:11Frank Media узнал о закрытии Citi и JPMorgan корсчетов для российских банковForbes09:01Citi и JPMorgan прекращают корреспондентские отношения с российскими банкамиПлас08:34Показать ещёОценить81Поделиться