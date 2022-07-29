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Citi и JPMorgan закрывают корреспондентские счета российских банков

Представитель ГПБ не стал комментировать информацию с корсчетами.
Frank Media
JPMorgan оставляет корсчета только для Газпромбанка, который принимает оплату за газ, и для структуры Мосбиржи — Национального клирингового центра (НКЦ), уточнили два источника издания.
РБК
Citigroup также обсуждает закрытие корсчетов за исключением ГПБ и Московской биржи, говорит четвертый собеседник Frank Media.
Frank Media
После начала военной спецоперации на Украине США ввели санкции против ряда российских банков.
Коммерсантъ

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Citi и JPMorgan закрывают корреспондентские счета российских банков
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