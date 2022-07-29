Размещение военных объектов и грузов в порту Одессы не поможет реализации соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, Россия продолжит уничтожать военные цели, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах "Северного потока", заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия 24".
Шокирующие изображения на запрос про «последнее селфи на земле» сгенерировал искусственный интеллект, создающий визуальные произведения искусства по запросу DALL-E 2. 29 июля видео с подборкой были опубликованы на официальном канале алгоритма «Robot Overloads» в TikTok.