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Citi и JPMorgan закрывают корреспондентские счета российских банков

Citi и JPMorgan прекращают корреспондентские отношения с российскими банками.
Forbes
Исключения сделаны для Газпромбанка и Национального клирингового центра.
Коммерсантъ
JPMorgan оставляет корсчета только для Газпромбанка, который принимает оплату за газ, и для структуры Мосбиржи — Национального клирингового центра (НКЦ), уточнили два источника издания.
РБК
Citigroup также обсуждает закрытие корсчетов за исключением ГПБ и Московской биржи, говорит четвертый собеседник Frank Media.
Frank Media

Подробнее о событии

Frank Media: Citi и JPMorgan начали закрывать корсчета для российских банков с июля
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Citi и JPMorgan прекращают корреспондентские отношения с российскими банками
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