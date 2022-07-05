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Citi предупредил о риске падения цены нефти до $65 к концу года в случае рецессии

Цены на нефть могут упасть до $65 за баррель к концу года и до $45 — к концу 2023 года, если спрос начнет снижаться на фоне рецессии, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Citigroup.
Forbes
«Для нефти исторические данные свидетельствуют о том, что спрос на нефть становится отрицательным только во время самых тяжелых мировых рецессий. Но цены на нефть падают во все рецессии примерно до предельных издержек», — считают в Citigroup.
Известия
Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на 9:55 мск, нефть марки Brent с поставкой в сентябре торгуется около $113 за баррель.
ТАСС
Цены на нефть в этом году подскочили до многолетних максимумов на фоне активного экономического восстановления после пандемии COVID-19 и рисков сокращения предложения из-за геополитической напряженности.
Интерфакс

Подробнее о событии

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