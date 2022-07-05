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Citi предупредил о риске падения цены нефти до $65 к концу года в случае рецессии

Цены на нефть могут упасть до $65 за баррель к концу года и до $45 — к концу 2023 года, если спрос начнет снижаться на фоне рецессии, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Citigroup. При этом экономисты Citigroup не прогнозируют рецессию в США.В источнике

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Citigroup: Нефть может упасть до $65 к концу года
Нефтегазовая вертикаль06:18
Citigroup предупреждает, что нефть может рухнуть до $65 к концу года из-за рецессии
Finam.Ru05:52
Bloomberg: цена на нефть к концу 2022 года может упасть до $65 за баррель
ТАСС03:33
Bloomberg: цена на нефть может обвалиться до $45 за баррель к концу 2023 года
Газета.Ru05:03
Citi предупредил о риске падения цены нефти до $65 к концу года в случае рецессии
Forbes05:01
Аналитики Citigroup пообещали ценам на нефть обвал до 65 долларов за баррель
Lenta.ru04:05
Аналитики Citi спрогнозировали снижение мировых цен на нефть к концу года до 65 долларов за баррель
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