Цены на нефть могут упасть до $65 за баррель к концу года и до $45 — к концу 2023 года, если спрос начнет снижаться на фоне рецессии, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Citigroup. При этом экономисты Citigroup не прогнозируют рецессию в США.

Infinica Infinica REGNUM ИА Красная Весна Газета.Ru Профиль Faktologia