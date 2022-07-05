Цены на нефть могут упасть до $65 за баррель к концу года и до $45 — к концу 2023 года, если спрос начнет снижаться на фоне рецессии, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Citigroup. При этом экономисты Citigroup не прогнозируют рецессию в США.В источнике
Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы японского правительства Фумио Кисиды про потолок цены на российскую нефть, заявил, что Токио не получит энергоносители из России и может забыть про участие в "Сахалине-2".
Спецоперация на Украине завершится полным выполнением всех задач, сегодня приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и гражданского населения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании в Москве.
Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении, говорится в заявлении пресс-службы блока.