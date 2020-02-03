Энергетика

Центр энергетической экспертизыЦентр энергетической экспертизыCitibank понизил прогноз цены на нефть на 21,7% из-за коронавируса

Инвестиционный банк Citigroup Inc. (США) понизил прогноз стоимости барреля нефти марки Brent в I квартале 2020 года с $69 до $54 в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет аналитиков банка.
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Citi снизил на 22% прогноз цены барреля Brent в I квартале из-за коронавируса

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