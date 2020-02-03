Инвестиционный банк Citigroup Inc. (США) понизил прогноз стоимости барреля нефти марки Brent в I квартале 2020 года с $69 до $54 в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет аналитиков банка.

Citibank понизил прогноз цены на нефть на 21,7% из-за коронавируса

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Происшествия Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.

Шоу-бизнес Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.

Политика Срок подачи поправок к Конституции продлили до 14 февраля Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщил, что в нижней палате парламента принял и решение продлить до 14 февраля срок подачи поправок к законопроекту об изменении Конституции.

Происшествия Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца Военный суд Москвы принял решение арестовать до 1 апреля чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Хоккей Чемпионат КХЛ. «Сибирь» победила «Автомобилист» в серии буллитов Гости дважды по ходу встречи отыгрывались, но хозяева в итоге победили в серии буллитов – 3:2. Интересно, что "Сибирь" дважды выводили вперед финны: Йокипакка на 6-й минуте.

Происшествия В Москве во время свидания с бизнесменом умерла актриса-анимешница Как сообщает РЕН ТВ, умершей является актриса закадрового озвучивания аниме Кристина Д. Бывший коллега девушки рассказал, что она долгое время работала в стриптиз-клубе, встречалась с обеспеченными мужчинами в съемных квартирах или гостиничных номерах.

Музыка Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.

Единоборства Нурмагомедов заявил, что ему не интересен реванш с Макгрегором Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.