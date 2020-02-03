Меры по борьбе с коронавирусом резко охладят экономику Поднебесной, и даже более глубокое сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ не сможет уравновесить слабый спрос, предупреждают товарные стратеги Citi.

Citi предупреждает о рисках падения нефти Brent до $47

Общество Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Происшествия Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде "Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.

Технологии Бизнес призвал отложить предустановку российского софта до 2021 года Закон об обязательной предустановке российского ПО вступает в силу 1 июля 2020 г. Согласно проекту постановления правительства, первыми предустанавливать отечественный софт должны будут производители смартфонов.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.

Гаджеты Смартфоны Blackberry снимут с продажи Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.

Экономика Рублю предсказали непрерывное падение Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.

Авто Показали новый Mitsubishi Outlander В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.

Спорт Президиум ВФЛА сложил с себя полномочия Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сложил с себя полномочия и подал в отставку.