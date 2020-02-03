Энергетика

Profinance.ruProfinance.ruCiti предупреждает о рисках падения нефти Brent до $47

Меры по борьбе с коронавирусом резко охладят экономику Поднебесной, и даже более глубокое сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ не сможет уравновесить слабый спрос, предупреждают товарные стратеги Citi.
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