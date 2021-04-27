Минтруд предложил упразднить потребительские корзины

Уход от потребительских корзин стал возможен после введения нового порядка определения величины прожиточного минимума в конце 2020 года: если раньше ее высчитывали, исходя из потребительских корзин, то теперь — из медианного дохода (42% от этой цифры).