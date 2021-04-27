Уход от потребительских корзин стал возможен после введения нового порядка определения величины прожиточного минимума в конце 2020 года: если раньше ее высчитывали, исходя из потребительских корзин, то теперь — из медианного дохода (42% от этой цифры).
Мосгорсуд запретил некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) и Фонду защиты прав граждан (ФЗПГ) (обе внесены Минюстом в реестр иноагентов) совершать определенные действия, говорится в сообщении пресс-службы суда, поступившем в РБК.
Ингодинский районный суд Читы арестовал 62-летнего сторожа Николая Макарова, которого обвиняют в убийстве из охотничьего ружья двух человек, в том числе начальника УФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.