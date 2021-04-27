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Citi: рынок акций США может снизиться на 10%

Покупка S&P 500 в области 3600 пунктов выглядит намного привлекательнее, чем на текущих уровнях, пишет главный стратег Citi по рынку акций США Тобиас Левкович.В источнике

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Citi: рынок акций США может снизиться на 10%

Profinance.ru06:41
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Интересное

Минтруд предложил упразднить потребительские корзины

Уход от потребительских корзин стал возможен после введения нового порядка определения величины прожиточного минимума в конце 2020 года: если раньше ее высчитывали, исходя из потребительских корзин, то теперь — из медианного дохода (42% от этой цифры).
Фонтанка.Ру25 апреля в 05:42

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РБК06:38

В Забайкалье арестовали сторожа, обвиняемого в убийстве начальника УФСИН

Ингодинский районный суд Читы арестовал 62-летнего сторожа Николая Макарова, которого обвиняют в убийстве из охотничьего ружья двух человек, в том числе начальника УФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАССвчера в 09:04

СК возбудил дело в отношении 16-летнего нижегородца, который сбил полицейского

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ТАСС03:19