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Коммерсантъ

Citi выйдет из розничного бизнеса в России и 12 других странах

Финансовая корпорация Citi решила выйти из розничного бизнеса в 13 странах, сообщили в пресс-службе российского Ситибанка (является подразделением Citi). Розничный бизнес в России финансовая организация планирует продать, на это уйдет несколько лет.В источнике
Известия
Деловой квартал (Екатеринбург)
С чего всё началось
В четверг, 15 марта, международная Citigroup объявила
 об изменении стратегии розничного бизнеса и сворачивании этого направления в 13 странах, включая Россию.

Подробнее о событии

Citi выйдет из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию

ТАСС08:54

Ситибанк перестанет работать с розничными клиентами в России

РБК09:11

Citigroup уходит из розничного банковского бизнеса России

ПРАЙМ09:00

Citigroup уйдет из розничного бизнеса России и еще 12 стран

Известия08:58

Citi выйдет из розничного бизнеса в России и 12 других странах

Коммерсантъ09:37

Citigroup уйдет с банковского рынка в России

Телеканал 360°08:41

CitiGroup уйдёт из розничного банковского бизнеса 13 стран, в том числе из России

Говорит Москва08:30
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