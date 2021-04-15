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Коммерсантъ

Citi выйдет из розничного бизнеса в России и 12 других странах

Финансовая корпорация Citi решила выйти из розничного бизнеса в 13 странах, сообщили в пресс-службе российского Ситибанка (является подразделением Citi). Розничный бизнес в России финансовая организация планирует продать, на это уйдет несколько лет.В источнике
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С чего всё началось
В четверг, 15 апреля, международная Citigroup объявила
 об изменении стратегии розничного бизнеса и сворачивании этого направления в 13 странах, включая Россию.

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