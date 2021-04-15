Финансовая корпорация Citi решила выйти из розничного бизнеса в 13 странах, сообщили в пресс-службе российского Ситибанка (является подразделением Citi). Розничный бизнес в России финансовая организация планирует продать, на это уйдет несколько лет.

С чего всё началось В четверг, 15 апреля, международная Citigroup объявила об изменении стратегии розничного бизнеса и сворачивании этого направления в 13 странах, включая Россию. РБК 09:11