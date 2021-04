Авторы Assassin’s Creed Valhalla отложили релиз первого сюжетного дополнения

Релиз Assassin's Creed Valhalla состоялся в ноябре 2020 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Выход второго сюжетного расширения The Siege of Paris («Осада Парижа») ожидается в начале лета, если перенос Wrath of the Druids не повлияет на график выпуска дополнительного контента.