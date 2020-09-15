Citibank подал иск к акционерам банка «Русский стандарт»
Лондонский Citibank, входящий в состав одного из крупнейших в мире финансовых конгломератов Citigroup, подал иск к акционерам банка "Русский стандарт". Заявление зарегистрировано арбитражным судом Москвы, следует из картотеки дел.В источнике
С чего всё началось
Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»
Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в поступившем РБК сообщении компании Pala Assets, владеющей более чем 25% облигаций Russian Standard Limited.
РБКвчера в 05:11
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