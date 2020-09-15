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Citibank подал иск к акционерам банка «Русский стандарт»

Лондонский Citibank, входящий в состав одного из крупнейших в мире финансовых конгломератов Citigroup, подал иск к акционерам банка "Русский стандарт". Заявление зарегистрировано арбитражным судом Москвы, следует из картотеки дел.В источнике
С чего всё началось
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в поступившем РБК сообщении компании Pala Assets, владеющей более чем 25% облигаций Russian Standard Limited.
РБКвчера в 05:11
Подробнее о событии
Forbes

Citibank потребовал взыскать 49% акций банка «Русский стандарт»

Forbesвчера в 06:49
ПРАЙМ

RSL считает оптимальным выбранный Citibank вариант обращения взыскания

ПРАЙМвчера в 14:06
Lenta.ru

Американский банк захотел завладеть «Русским стандартом»

Lenta.ruвчера в 10:06
ТАСС

Лондонский Citibank подал иск к акционерам банка «Русский стандарт»

ТАССвчера в 13:16
Компания

Кредиторы Рустама Тарико подали иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Компаниявчера в 06:30
Ведомости

Кредиторы Тарико подали иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»

Ведомостивчера в 06:06
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

РБКвчера в 05:11

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
REGNUMвчера в 10:58
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NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новостивчера в 20:10
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Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

После вступления на свою должность, Боррель дал старт общему режиму санкций против гуманитарного права и нарушения прав человека, которые обсуждались накануне на пленарном заседании Европарламента.
МонаВиставчера в 15:11
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Первый запуск ракеты компании Astra постигла неудача

Американский стартап Astra после серии переносов из-за погодных условий и других проблем, наконец, провёл 11 сентября дебютный запуск ракеты Rocket 3.1 с Тихоокеанского космического комплекса — Аляска (Pacific Spaceport Complex – Alaska), расположенного на острове Кадьяк у берегов Аляски.
3DNews13 сентября в 01:57
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La Vanguardia (Испания): специалисты предупреждают об опасности употребления в пищу картофеля с зелеными пятнами (La Vanguardia)

Как отмечают специалисты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов, риск токсичной концентрации гликоалкалоидов выше для младенцев и маленьких детей, поскольку при весе в несколько килограммов даже при употреблении в пищу нормального количества картофеля может быть достигнут опасный уровень этих веществ.
ИноСМИ17:46

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ

Средства с алоэ вера не стоит наносить на кожу перед тем, как выйти на солнце, из-за риска появления злокачественных новообразований, заявила заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева в эфире передачи "Жить Здорово!" на Первом канале.
РИА Новостивчера в 16:50
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