Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»
Citibank хочет взыскать с акционеров кредитной организации 49% банка. Иск был подан 14 сентября в отношении акционеров «Русского стандарта» - ООО «Русский стандарт-инвест» и ЗАО «Компания "Русский стандарт"». Сам банк при этом выступает в качестве третьего лица.В источнике
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Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»
Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в поступившем РБК сообщении компании Pala Assets, владеющей более чем 25% облигаций Russian Standard Limited.
РБК05:11
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