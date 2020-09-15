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Финансовая газета
Финансовая газета

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Citibank хочет взыскать с акционеров кредитной организации 49% банка. Иск был подан 14 сентября в отношении акционеров «Русского стандарта» - ООО «Русский стандарт-инвест» и ЗАО «Компания "Русский стандарт"». Сам банк при этом выступает в качестве третьего лица.В источнике
С чего всё началось
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в поступившем РБК сообщении компании Pala Assets, владеющей более чем 25% облигаций Russian Standard Limited.
РБКвчера в 05:11
Подробнее о событии
Компания

Кредиторы Рустама Тарико подали иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Компаниявчера в 06:30
ПРАЙМ

RSL считает оптимальным выбранный Citibank вариант обращения взыскания

ПРАЙМвчера в 14:06
Lenta.ru

Американский банк захотел завладеть «Русским стандартом»

Lenta.ruвчера в 10:06
Forbes

Citibank потребовал взыскать 49% акций банка «Русский стандарт»

Forbesвчера в 06:49
ТАСС

Лондонский Citibank подал иск к акционерам банка «Русский стандарт»

ТАССвчера в 13:16
Ведомости

Кредиторы Тарико подали иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»

Ведомостивчера в 06:06
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

РБКвчера в 05:11

Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов

Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий полицейских, сообщил мэр города Грег Фишер.
Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
РИА Новостивчера в 15:50
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Ведомостивчера в 13:45
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Военные Балтфлота эвакуировали иностранного моряка

«Моряки Балтийского флота эвакуировали нуждающегося в срочной медицинской помощи члена команды иностранного гражданского судна в Финском заливе», — приводит РИА Новости слова представителя Балтфлота капитана первого ранга Романа Мартова.
RT на русскомвчера в 16:26
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В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Как пояснил директор по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василий Груздев, предложение о повышении акцизов на 20 процентов приведет к значительному росту средневзвешенной цены пачки сигарет — до 140 рублей.
Lenta.ru17:30
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В Госдуму внесён проект о внесудебной блокировке экстремистских сайтов

Заксобрание Башкирии (курултай) и депутат Госдумы Рамзил Ишсарин внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, позволяющий правоохранительным органам блокировать экстремистские сайты на основании заключения эксперта.
RT на русскомвчера в 14:33
3

Израиль, Бахрейн и ОАЭ подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава МИДа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений между странами.
Известиявчера в 15:04
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБКвчера в 10:06
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
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Директор «Стальсервис» задолжал сахалинцу более 100 тысяч рублей

Как сообщают в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что директор предприятия, имея финансовые средства, больше пяти месяцев не выдавал расчет (более 100 тысяч рублей) бывшему сотруднику.
АСТВвчера в 02:29

Зеленский поручил создать украинский центр для производства вакцин

«Президент Владимир Зеленский поставил задачу по созданию центра, который будет координировать сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и производственными мощностями страны в направлении создания условий для обеспечения отечественными вакцинами», — говорится в заявлении.
RT на русском17:55
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В Самарской области возбудитель коронавируса ищут на дверных ручках

Заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Шерстнева сообщила, что с 3 сентября в регионе организованы исследования по выявлению возбудителя COVID в объектах окружающей среды.
КТВ-Лучвчера в 08:54
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