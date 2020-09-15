Citibank хочет взыскать с акционеров кредитной организации 49% банка. Иск был подан 14 сентября в отношении акционеров «Русского стандарта» - ООО «Русский стандарт-инвест» и ЗАО «Компания "Русский стандарт"». Сам банк при этом выступает в качестве третьего лица.

С чего всё началось Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт» Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в поступившем РБК сообщении компании Pala Assets, владеющей более чем 25% облигаций Russian Standard Limited. РБК вчера в 05:11