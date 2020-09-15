Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Факт подачи заявления отражен в картотеке арбитражных дел, иск пока не принят к рассмотрению. Citibank также разослал уведомление для владельцев облигаций (с ним ознакомился РБК), в котором говорится, что иск в Арбитражный суд Москвы был подан для взыскания акций путем их продажи с публичных торгов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в сообщении Pala Assets (владеет более чем 25% облигаций Russian Standard Limited), поступившем в РБК. Иск подан от имени держателей облигаций.
РБК05:11
Подробнее о событии
ТАСС

Лондонский Citibank подал иск к акционерам банка «Русский стандарт»

ТАСС07:07
Forbes

Citibank потребовал взыскать 49% акций банка «Русский стандарт»

Forbes06:49
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

РБК05:11
Банки.ру

Кредиторы Рустама Тарико подали иск об обращении взыскания на 49% акций «Русского Стандарта»

Банки.ру06:24
Ведомости

Кредиторы Тарико подали иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»

Ведомости06:06
Компания

Кредиторы Рустама Тарико подали иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Компания06:30
ПРАЙМ

Кредиторы банка «Русский стандарт» требуют обратить взыскание на 49% его акций

ПРАЙМ05:53

NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
4,3K

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
60

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации.
RT на русскомвчера в 13:57
178

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
1K

Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

Указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях, как отдельной структуры подписал президент России Владимир Путин, документ 14 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.
ИА Красная Весна01:11
149

Минобороны объяснило нахождение российских военных в Беларуси

«С 14 сентября на полигоне „Брестский“ в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения „Славянское братство-2020“», — приводит РИА «Новости» сообщение Минобороны РФ.
URA.Ru08:44
3

США подготовят KC-46 и C-17 для удара по России

Военные самолеты-заправщики KC-46 и стратегические военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster III Военно-воздушных сил (ВВС) США в конфликтах будущего должны иметь возможность сбрасывать «умные» бомбы и передавать тактические данные, сообщает Breaking Defense, ссылаясь на начальника Командования воздушных перевозок ВВС Жаклин Ван Овост.
Lenta.ru08:41
55