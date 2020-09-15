Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»
49% акций банка «Русский стандарт» заложены по облигационному долгу, выпущенному другой структурой Тарико — Russian Standard Ltd. (RSL), зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Держателем залога и трастовым управляющим является лондонский Citibank.В источнике
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Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»
Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в поступившем РБК сообщении компании Pala Assets, владеющей более чем 25% облигаций Russian Standard Limited.
РБК05:11
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