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РБК
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

49% акций банка «Русский стандарт» заложены по облигационному долгу, выпущенному другой структурой Тарико — Russian Standard Ltd. (RSL), зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Держателем залога и трастовым управляющим является лондонский Citibank.В источнике
С чего всё началось
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в поступившем РБК сообщении компании Pala Assets, владеющей более чем 25% облигаций Russian Standard Limited.
РБК05:11
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Lenta.ru

Американский банк захотел завладеть «Русским стандартом»

Lenta.ru10:06
ТАСС

Лондонский Citibank подал иск к акционерам банка «Русский стандарт»

ТАСС07:07
Forbes

Citibank потребовал взыскать 49% акций банка «Русский стандарт»

Forbes06:49
Компания

Кредиторы Рустама Тарико подали иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Компания06:30
Ведомости

Кредиторы Тарико подали иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»

Ведомости06:06
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

РБК05:11
ПРАЙМ

Кредиторы банка «Русский стандарт» требуют обратить взыскание на 49% его акций

ПРАЙМ05:53

Зеленский выступил против переноса переговоров по Донбассу в Вену

Зеленский отметил, что несмотря на то, что Австрия поддерживает Украину в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе и в санкционном, обсуждать вопрос переноса заседаний трехсторонней контактной группы из Минска в Вену рано.
Зеленский выступил против переноса переговоров по Донбассу в Вену
Московский Комсомолец10:48

ЦБ рекомендовал банкам по-новому раскрывать условия вкладов

ЦБ предложил банкам указывать минимальную гарантированную ставку по вкладам и условия получения более высокой процентной ставки, в том числе и по так называемым гибридным продуктам (когда банк, например, предлагает в нагрузку к вкладу купить полис страхования жизни или открыть счет на бирже).
Российская газета11:14

AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUM23:06