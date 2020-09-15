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РБК
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

49% акций банка «Русский стандарт» заложены по облигационному долгу, выпущенному другой структурой Тарико — Russian Standard Ltd (RSL), зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Держателем залога и трастовым управляющим является лондонский Citibank.В источнике
С чего всё началось
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в поступившем РБК сообщении компании Pala Assets, владеющей более чем 25% облигаций Russian Standard Limited.
РБК05:11
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ТАСС

Лондонский Citibank подал иск к акционерам банка «Русский стандарт»

ТАСС13:16
ПРАЙМ

RSL считает оптимальным выбранный Citibank вариант обращения взыскания

ПРАЙМ14:06
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

РБК05:11
Forbes

Citibank потребовал взыскать 49% акций банка «Русский стандарт»

Forbes06:49
Компания

Кредиторы Рустама Тарико подали иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Компания06:30
Ведомости

Кредиторы Тарико подали иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»

Ведомости06:06
Lenta.ru

Американский банк захотел завладеть «Русским стандартом»

Lenta.ru10:06

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъ12:29
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Постпредство РФ задало Брюсселю 9 вопросов по обвинениям со стороны ЕС по Навальному

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАСС14:09