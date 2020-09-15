Россиян выселили из отелей в Турции из-за больного коронавирусом при трансфере

Российских туристов выселили из некоторых отелей в Турции из-за того, что они во время трансфера из аэропорта Анталии в места проживания ехали в автобусе с человеком, у которого позже был выявлен коронавирус.