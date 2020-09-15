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РБК
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

49% акций банка «Русский стандарт» заложены по облигационному долгу, выпущенному другой структурой Тарико — Russian Standard Ltd (RSL), зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Держателем залога и трастовым управляющим является лондонский Citibank.В источнике
С чего всё началось
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в поступившем РБК сообщении компании Pala Assets, владеющей более чем 25% облигаций Russian Standard Limited.
РБК05:11
Подробнее о событии
ТАСС

Лондонский Citibank подал иск к акционерам банка «Русский стандарт»

ТАСС13:16
Lenta.ru

Американский банк захотел завладеть «Русским стандартом»

Lenta.ru10:06
ПРАЙМ

Кредиторы банка «Русский стандарт» требуют обратить взыскание на 49% его акций

ПРАЙМ05:53
Компания

Кредиторы Рустама Тарико подали иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Компания06:30
Ведомости

Кредиторы Тарико подали иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»

Ведомости06:06
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

РБК05:11
Forbes

Citibank потребовал взыскать 49% акций банка «Русский стандарт»

Forbes06:49

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений.
ТАСС13:34
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Россиян выселили из отелей в Турции из-за больного коронавирусом при трансфере

Российских туристов выселили из некоторых отелей в Турции из-за того, что они во время трансфера из аэропорта Анталии в места проживания ехали в автобусе с человеком, у которого позже был выявлен коронавирус.
Московский Комсомолец12:57
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МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом

Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новости12:28
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