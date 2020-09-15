Факт подачи заявления отражен в картотеке арбитражных дел, иск пока не принят к рассмотрению. Citibank также разослал уведомление для владельцев облигаций (с ним ознакомился РБК), в котором говорится, что иск в Арбитражный суд Москвы был подан для взыскания акций путем их продажи с публичных торгов.

С чего всё началось Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт» Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в сообщении Pala Assets (владеет более чем 25% облигаций Russian Standard Limited), поступившем в РБК. Иск подан от имени держателей облигаций. РБК 05:11