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РБК
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Факт подачи заявления отражен в картотеке арбитражных дел, иск пока не принят к рассмотрению. Citibank также разослал уведомление для владельцев облигаций (с ним ознакомился РБК), в котором говорится, что иск в Арбитражный суд Москвы был подан для взыскания акций путем их продажи с публичных торгов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

Лондонский Citibank подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт», говорится в сообщении Pala Assets (владеет более чем 25% облигаций Russian Standard Limited), поступившем в РБК. Иск подан от имени держателей облигаций.
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Lenta.ru

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Ведомости

Кредиторы Тарико подали иск о взыскании 49% акций банка «Русский стандарт»

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Citibank подал иск о взыскании 49% банка «Русский стандарт»

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Лондонский Citibank подал иск к акционерам банка «Русский стандарт»

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