Энергетика

Центр энергетической экспертизыЦентр энергетической экспертизыCitibank понизил прогноз цены на нефть на 21,7% из-за коронавируса

Инвестиционный банк Citigroup Inc. (США) понизил прогноз стоимости барреля нефти марки Brent в I квартале 2020 года с $69 до $54 в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет аналитиков банка.
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Нефти предрекли резкое падение

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Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
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