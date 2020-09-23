Citigroup инвестирует свыше $1 млрд в инициативы по борьбе с расизмом
Банк Citi и компания Citi Foundation инвестируют более $1 млрд в стратегические инициативы, призванные ликвидировать расовый разрыв в уровне благосостояния жителей США, заявил генеральный директор Citi Майкл Корбат, 23 сентября сообщает CNBC.В источнике
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В «Citigroup» посчитали и выяснили, что из-за расизма за последние 20 экономика США потеряла 16 трлн долларов
Центральная Служба Новостей02:36
Citigroup: за последние 20 лет экономика США потеряла из-за расизма $16 трлн
Коммерсантъвчера в 06:15
Citigroup инвестирует свыше $1 млрд в инициативы по борьбе с расизмом
ИА Красная Весна23 сентября в 14:51