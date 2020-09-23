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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Citigroup инвестирует свыше $1 млрд в инициативы по борьбе с расизмом

Банк Citi и компания Citi Foundation инвестируют более $1 млрд в стратегические инициативы, призванные ликвидировать расовый разрыв в уровне благосостояния жителей США, заявил генеральный директор Citi Майкл Корбат, 23 сентября сообщает CNBC.В источнике
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Центральная Служба Новостей

В «Citigroup» посчитали и выяснили, что из-за расизма за последние 20 экономика США потеряла 16 трлн долларов

Центральная Служба Новостей02:36
RuNews24.ru

Экономика США из-за расизма потеряла триллионы долларов

RuNews24.ruвчера в 11:20
Коммерсантъ

Citigroup: за последние 20 лет экономика США потеряла из-за расизма $16 трлн

Коммерсантъвчера в 06:15
Lenta.ru

Расизм обошелся экономике США в триллионы долларов

Lenta.ruвчера в 10:37
ИА Красная Весна

Citigroup инвестирует свыше $1 млрд в инициативы по борьбе с расизмом

ИА Красная Весна23 сентября в 14:51

За сутки в Алтайском крае заболел коронавирусом 81 человек, 7 умерли

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 81 человека, включая троих детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 66 пациентов, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:17
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Интернет-издание tut.by может быть лишено статуса СМИ

Как заметили в издании, статус официально зарегистрированного СМИ более выгоден и дает дополнительные возможности, такие как возможность присутствия на массовых мероприятиях и т. д. Напомним, интернет-издание tut.by основано в 2000 году, а статус СМИ получило январе 2020 года.
ИА Красная Веснавчера в 16:37
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«Грязная тварь»: Дискуссия о преступлениях ВСУ на украинском ТВ вызвала истерику у нациста Корчинского

Слова журналиста вызвали истерику у другого гостя программы – экс-лидера нацистской группировки УНА_УНСО (запрещена на территории России – прим.ред.) Корчинского.
ИА Новороссия01:42