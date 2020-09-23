Интернет-издание tut.by может быть лишено статуса СМИ

Как заметили в издании, статус официально зарегистрированного СМИ более выгоден и дает дополнительные возможности, такие как возможность присутствия на массовых мероприятиях и т. д. Напомним, интернет-издание tut.by основано в 2000 году, а статус СМИ получило январе 2020 года.