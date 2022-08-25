Будьте в Плюсе

Citigroup подтвердила, что свернет розничный бизнес в России

Американская Citigroup подтвердила, что свернет российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.
Интерфакс
«Объявленное решение соответствует действиям Citi по сокращению операций и присутствия в России», - заявил глава Citi в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Дэвид Ливингстоун.
Комсомольская правда
Сокращение коснется примерно 2,3 тысячи сотрудников и 15 филиалов, сообщила компания в пресс-релизе
.
Телеканал 360°
Citi был одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок.
Forbes

Подробнее о событии

Citigroup объявила о полном сворачивании бизнеса в России
РБК10:50
Компания Citigroup оценила затраты на сворачивание розничного бизнеса в России в $170 млн
РИА Новости08:59
Citigroup свернет в России банковскую розницу и работу с малым бизнесом
ПРАЙМ08:25
Citigroup свернет коммерческий банковский бизнес в России
Finam.Ru08:34
Citigroup подтвердила, что свернет розничный бизнес в России
Интерфакс08:16
WSJ узнал о решении Citigroup закрыть розничный бизнес в России
Forbes07:41
Citi оценивает затраты по сворачиванию нескольких бизнесов в России в $170 млн
ТАСС08:17

Интересное

Spiegel: иностранные наемники пожаловались на злоупотребления командования ВСУ

Иностранные наемники сильно разочаровались в украинском командовании из-за злоупотребления властью и непрофессионализма, пишет немецкий журнал Spiegel.
РИА Новости10:00

Муниципалитет Гааги хочет получить временное исключение из санкций ЕС в отношении РФ

Муниципалитет города Гааги хочет добиться временного исключения из санкций, введенных ЕС в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине.
ТАСС14:04

Никита Михалков заявил, что он против преподавания на украинском языке в школах Донбасса

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер и актер Никита Михалков заявил, что он против преподавания на украинском языке в школах Донбасса.
РИА Новости13:42

Евгению Ройзману разрешили ходить и говорить

Суд не стал строго ограничивать свободу бывшему мэру Екатеринбурга Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения обвиняемому в дискредитации армии Евгению Ройзману, запретив совершать некоторые действия.
Коммерсантъ15:49

Экс-замминистра обороны Украины Фролова: Киев хотел бы «построить базу НАТО в Крыму»

Киев хотел бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО", заявила экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова на брифинге.
РИА Новости15:05

Украинские военные начали устанавливать ПТРК MILAN на лёгкие багги

Один из украинских военных заявил, что легкий багги позволяет с высокой скоростью передвигаться по бездорожью, а французский ПТРК нанести точный удар.
Военное дело14:04

«Джеймс Уэбб» увидел полярные сияния на Юпитере

Ученые хотят разобраться в процессах, идущих в атмосфере, ионосфере и магнитосфере планеты, ее взаимодействиях со спутниками, полярными сияниями, внутренним строением Юпитера, а также связи между составом и цветом облаков и механизмами образования и эволюции вихрей, в том числе знаменитого Большого Красного Пятна.
N + 1вчера в 13:05

Мещанский районный суд заочно арестовал россиянку Тимофееву, задержанную в Албании

Мещанский районный суд заочно арестовал россиянку Светлану Тимофееву, задержанную в Албании за попытку проникновения на военный объект.
Lenta.ru15:25

Создатели Skull and Bones рассказали об особенностях PC-версии

Игра появится на РС и консолях, и в новом трейлере её создатели рассказали, чем будет отличаться РС-версия игры.
Игромания.ру12:30

Артисты из Донбасса сменили старых звезд Первого канала

Юмориста Максима Галкина, певца Филиппа Киркорова, телеведущего Ивана Урганта и остальных звезд «эпохи до специальной военной операции» сменили новые артисты.
Слово и Дело15:27