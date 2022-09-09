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Citigroup: попытки ввести потолок цен на нефть из России могут усугубить энергокризис в ЕС

К такому выводу пришел Эдвард Морс, возглавляющий аналитический отдел банка Citigroup.
ПолитРоссия
Многие жители столкнуться с отключением энергии из-за дефицита энергоресурсов.
NVL
"Нам нужно задуматься о том, каковы пределы применения экономических инструментов во внешнеполитических целях", - добавил Морс.
ТАСС
Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай.
ТАСС

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