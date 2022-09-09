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Citigroup: попытки ввести потолок цен на нефть из России могут усугубить энергокризис в ЕС

Попытки ввести потолок цен на российскую нефть могут усугубить энергетический кризис в Евросоюзе.
ИА Красная Весна
Многие жители столкнуться с отключением энергии из-за дефицита энергоресурсов.
NVL
Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай.
ТАСС
Президент РФ Владимир Путин 7 сентября назвал "абсолютно тупым решением" идею об ограничении цен на российские энергоресурсы.
ТАСС

Подробнее о событии

Citigroup: Европа столкнется с ужасными последствиями ограничения цен на нефть из России
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Citigroup: попытки ввести потолок цен на нефть из России могут усугубить энергокризис в ЕС
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