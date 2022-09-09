Lenta.ruCitigroup: попытки ввести потолок цен на нефть из России могут усугубить энергокризис в ЕСПопытки ввести потолок цен на российскую нефть могут усугубить энергетический кризис в Евросоюзе.ИА Красная ВеснаМногие жители столкнуться с отключением энергии из-за дефицита энергоресурсов.NVLВведенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай.ТАССПрезидент РФ Владимир Путин 7 сентября назвал "абсолютно тупым решением" идею об ограничении цен на российские энергоресурсы.ТАССЧитать далееСвернутьФАНФАНПолитРоссияПодробнее о событииCitigroup: Европа столкнется с ужасными последствиями ограничения цен на нефть из РоссииПолитРоссия20:59Citigroup: попытки ввести потолок цен на нефть из России могут усугубить энергокризис в ЕСLenta.ru19:07Citigroup: попытки ввести потолок цен на нефть из РФ могут усугубить энергокризис в ЕСNVL20:21Морс: попытки ввести потолок цен на нефть из РФ могут усугубить энергокризис в ЕСОбщественная служба новостей20:00Эксперт: «потолок цен» на российскую нефть может углубить энергокризис в ЕСИА Красная Весна19:33Citigroup: введение потолка цен на российскую нефть только усилит кризис в ЕвропеФАН20:33Эксперт допустил, что попытки ввести потолок цен на нефть из РФ усугубят энергокризис в ЕСТАСС18:30Показать ещёОценить12Поделиться