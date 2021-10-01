СК возбудил уголовное дело после массового заболевания учеников в гимназии Брянска

Уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" возбуждено после сообщений СМИ о том, что более 20 учеников гимназии в Брянске с признаками кишечной инфекции обратились за медпомощью.