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Цивилев предложил Путину создать два города-миллионника в Кузбассе

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев предложил создать в регионе два города-миллионника на базе Кемерово и Новокузнецка.
РБК
"Будем сносить кварталами частный сектор, на месте частного сектора строить современные дома", — добавил Цивилев.
РИА Новости
По планам Цивилева, при поддержке федеральных властей осуществить намеченное удастся к 2030 году.
Lenta.ru
Также глава государства отметил, что развитие крупных городов в конечном итоге все равно упирается в создание рабочих мест.
ТАСС

Подробнее о событии

Глава Кузбасса предложил Путину создать в регионе два города-миллионника
Комсомольская правда11:21
Губернатор Кузбасса Цивилев предложил превратить Кемерово и Новокузнецк в миллионники
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Путина попросили создать два города-миллионника в Кузбассе
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Путин поручил Цивилеву при возведении новых домов учитывать интересы старожилов
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В Кузбассе предложили создать два города-миллионника
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На встрече с Путиным Цивилев предложил создать в Кузбассе два города-миллионника
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