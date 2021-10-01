Видео с церемонии появилось в Telegram-канале «Подъем» Георгий Михайлович Романов обвенчался с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини, которая ранее приняла православие под именем Виктории Романовны.
Уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" возбуждено после сообщений СМИ о том, что более 20 учеников гимназии в Брянске с признаками кишечной инфекции обратились за медпомощью.
Работники аэропорта Астрахани при буксировке самолета авиакомпании "Победа" допустили его столкновение с топливозаправщиком, есть повреждения борта, ущерб оценивают, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании "Победа".
Вплоть до осени 2018-го экспорт газа из США в Европу находился на уровне статистической погрешности, однако в сентябре того года напористый Дональд Трамп во время личной встречи фактически вынудил Жан-Клода Юнкера, тогдашнего председателя Европейской комиссии, дать зеленый свет поставкам, предоставив экспортерам беспрецедентно льготные условия.
Созданный недавно экспериментальный медпрепарат фирмы MSD молнупиравир (molnupiravir) на 50% снижает вероятность госпитализации или смерти у больных из группы риска тяжёлого течения коронавирусной болезни.