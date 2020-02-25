Общество

Mockva.ruMockva.ruCкончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

Египетские СМИ сообщили о смерти экс-прездента страны Хосни Мубарака. Бывший глава Египта скончался в возрасте 91 лет.
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Аббас отметил заслуги Мубарака в решении палестинского вопроса

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В Египте умер бывший президент Хосни Мубарак

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Биография Хосни Мубарака

ТАСС06:14

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

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Реплика Ганапольского: Диктаторы живут долго, но бессмысленно

Эхо Москвы10:10

Экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался в военном госпитале

Коммерсантъ09:02

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РБК06:52
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
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В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
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Наука

Моделирование работы сердца упростили

Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами нашли способ упростить вычисления при компьютерном моделировании механики сердца.
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В Смольном прокомментировали увольнение главврача Боткинской больницы

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Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
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Египетский военный, политический и государственный деятель. Президент Египта в 1981-2011 годах.
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