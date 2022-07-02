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Clearstream заблокировал счет в Росбанке из-за санкций против Потанина

Европейский международный центральный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счет в Росбанке, сообщается на сайте
 организации.
ТАСС
«Росбанк больше не может получать доходы по ценным бумагам, выпущенным за пределами России и номинированным в рублях», — отмечает депозитарий.
Ведомости
В мае Владимир Потанин выкупил Росбанк у французской группы Societe Generale, которая решила уйти с российского рынка на фоне военной операции на Украине.
Коммерсантъ
29 июня британские власти ввели санкции против господина Потанина.
Коммерсантъ

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Clearstream заблокировал счет в Росбанке из-за санкций против Потанина
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Счет «Росбанка» заблокировал международный депозитарий Clearstream
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