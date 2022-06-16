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Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж напитков в России

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, сообщает
 Reuters со ссылкой на официальное заявление.
РИА Новости
В России Coca-Cola HBC выпускает Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию.
Кубанские новости
«Coca-Cola HBC Россия» входит в группу Coca-Cola HBC, которая является одним из крупнейших производителей напитков под брендами The Coca-Cola Company.
Коммерсантъ
Coca-Cola, как и ряд других западных компаний, в марте объявила о приостановке бизнеса в России в связи со спецоперацией на Украине.
НТВ

Подробнее о событии

Reuters: компания Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж в России
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