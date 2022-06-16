Президент США Джо Байден заявил, что принимал решение о введении антироссийских санкций, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах.
Эксперт отметил, что на отряда территориальной обороны и Вооружённые силы Украины, находящиеся под Харьковом, психологически в отрицательную сторону повлиял фактор взятия российскими войсками Мариуполя с последующей сдачей в плен.
Посольство РФ в Вашингтоне в четверг, 16 июня, обвинило Соединенные Штаты в распространении фейковой информации об использовании российскими военными в ходе спецоперации кассетных боеприпасов в Харькове и при этом игнорировании украинских обстрелов мирного населения Донецка.