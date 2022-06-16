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Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж напитков в России

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, сообщает
 Reuters со ссылкой на официальное заявление.
РИА Новости
Помимо непосредственно Coca-Cola, Coca-Cola HBC производит и продает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию.
Известия
В России Coca-Cola HBC принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков.
Интерфакс
Генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси в начале мая не исключал полного ухода с российского рынка.
Коммерсантъ

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