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Coca-Cola HBC остановит производство и продажу напитков в России

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, сообщает
 Reuters со ссылкой на официальное заявление.
РИА Новости
Помимо непосредственно Coca-Cola, Coca-Cola HBC производит и продает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию.
Известия
В России работают десять заводов Coca-Cola HBC.
Lenta.ru
Генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси в начале мая не исключал полного ухода с российского рынка.
Коммерсантъ

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