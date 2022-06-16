РИА НовостиCoca-Cola HBC остановит производство и продажу напитков в РоссииCoca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление.РИА НовостиПомимо непосредственно Coca-Cola, Coca-Cola HBC производит и продает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и другую продукцию.ИзвестияВ России работают десять заводов Coca-Cola HBC.Lenta.ruГенеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси в начале мая не исключал полного ухода с российского рынка.КоммерсантъЧитать далееСвернутьНовые ИзвестияНовые ИзвестияРБК ИнвестицииСвойкировский.рфПатрульный ПетербургаРамблерКавказ ПостГородской репортерОбластная газетаПетербургский дневникЦарьградКомсомольская правдаВесьмаТелеканал 360°ИзвестияГЛАС.RUФАНЯмал-МедиаРЕН ТВНТВПодробнее о событииCoca-Cola уходит из России. Производство тоже остановитсяФонтанка.Рувчера в 15:13Дистрибутор Coca-Cola объявил о прекращении выпуска и продажи напитков в РоссииКоммерсантъвчера в 12:41Coca-Cola прекратит производство и продажи в РФИнтерфаксвчера в 13:44Coca-Cola HBC остановит производство и продажу напитков в РоссииРИА Новостивчера в 13:43Coca-Cola уйдет с российского рынкаРБКвчера в 13:40Coca-Cola HBC объявила о прекращении производства и продаж в РоссииLenta.ruвчера в 13:20Reuters: Coca-Cola прекратит производить и продавать свою продукцию в РоссииТАССвчера в 14:12Показать ещёОценить7,1KПоделиться