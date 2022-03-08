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Компания PepsiCo прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России

PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков на территории России, говорится в заявлении на официальном сайте компании.
РИА Новости
В компании отметили, что PepsiCo «имеет обязанность» продолжить продавать в России молоко и детское питание.
RT на русском
Brands (бренды KFC, Pizza Hut) заявила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России.
RT на русском
PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay’s, Cheetos, Doritos и рядом других.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Компания PepsiCo прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России
РИА Новости17:46
PepsiCo приостановит продажу напитков в России
ТАСС16:50
PepsiCo прекращает продажу напитков и рекламную деятельность в России
Фонтанка.Ру16:28
PepsiCo приостановила продажу прохладительных напитков в России
Интерфакс16:40
В PepsiCo объявили о приостановке рекламной деятельности и продажи напитков в России
RT на русском16:36
Компания PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России
Lenta.ru16:30
PepsiCo прекращает продажу напитков в России
Газета.Ru16:48

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