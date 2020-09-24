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Lenta.ru
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, пишет «Коммерсантъ». Продукция будет реализовываться под брендом Costa Coffee. Рекомендованная розничная цена установлена на уровне 399 рублей за упаковку массой 200 граммов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Компания запускает в России новый сегмент бизнеса Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.
Коммерсантъвчера в 15:32
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Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Lenta.ru05:17
БИЗНЕС Online

Компания Coca-Cola решила запустить новый бизнес в России

БИЗНЕС Online02:28
Piter.tv

Coca-Cola намерена продавать в России молотый и зерновой кофе

Piter.tv03:45
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Интерфакс03:24
Народные новости

Coca-Cola запустит в России кофейный бренд

Народные новости03:18
Forbes

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Forbes05:09
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Коммерсантъвчера в 15:32

Захарова заявила об отсутствии «российского следа» в деле Навального

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что никаких доказательств российского участия в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным «нет и быть не может».
РБКвчера в 12:25
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В Совфеде поддержат новый порядок расчета МРОТ

Сенаторы поддержат предложенную Минтрудом методику расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку это направлено на повышение выплат гражданам, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости03:41
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В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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Мирча Луческу – о матче с «Гентом»: «Мы начали очень хорошо, но упустили нити игры»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итог первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента» (2:1). Напомним, в гостевой встрече киевляне открыли счет на 9-й минуте, но пропустили перед перерывом.
Матч ТВ01:37

Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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