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Lenta.ru
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Продукция будет реализовываться под брендом Costa Coffee.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Компания запускает в России новый сегмент бизнеса Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.
Коммерсантъвчера в 15:32
Подробнее о событии
Народные новости

Coca-Cola запустит в России кофейный бренд

Народные новости03:18
Forbes

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Forbes05:09
Piter.tv

Coca-Cola намерена продавать в России молотый и зерновой кофе

Piter.tv03:45
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Интерфакс03:24
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Lenta.ru05:17
БИЗНЕС Online

Компания Coca-Cola решила запустить новый бизнес в России

БИЗНЕС Online02:28
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Коммерсантъвчера в 15:32

Хромистая сталь впервые была изготовлена в Древней Персии

Хромистая сталь, аналогичная сегодняшней инструментальной стали, была впервые изготовлена в Персии, почти на тысячелетие раньше, чем предполагали ученые, согласно новому исследованию, опубликованному 23 сентября в журнале Journal of Archaeological Science Ранее считалось, что хромистая сталь была инновацией ХХ века.
ИА Красная Весна05:47

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звездавчера в 00:17
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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Афиша событий в Екатеринбурге с 25 по 27 сентября

Где: Center Club (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 25 сентября в 20:00 Сколько стоит: от 1900 рублей Возрастное ограничение: 18+ Слушаем музыку из XIII века Модное в последние годы направление барочной музыки ансамбль «Мадригал» начал развивать еще больше 50 лет назад — это был первый отечественный ансамбль, который и открыл советским слушателям всю прелесть ранней западноевропейской музыки.
Екатеринбург Онлайн03:12