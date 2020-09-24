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Lenta.ru
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Продукция будет реализовываться под брендом Costa Coffee.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Компания запускает в России новый сегмент бизнеса Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.
Коммерсантъвчера в 15:32
Подробнее о событии
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Lenta.ru05:17
Forbes

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Forbes05:09
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Коммерсантъвчера в 15:32
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Интерфакс03:24
БИЗНЕС Online

Компания Coca-Cola решила запустить новый бизнес в России

БИЗНЕС Online02:28
Piter.tv

Coca-Cola намерена продавать в России молотый и зерновой кофе

Piter.tv03:45
7 новостей

Всё начинается с кофе

7 новостейвчера в 03:00

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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Хромистая сталь впервые была изготовлена в Древней Персии

Хромистая сталь, аналогичная сегодняшней инструментальной стали, была впервые изготовлена в Персии, почти на тысячелетие раньше, чем предполагали ученые, согласно новому исследованию, опубликованному 23 сентября в журнале Journal of Archaeological Science Ранее считалось, что хромистая сталь была инновацией ХХ века.
ИА Красная Весна05:47
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Авербух и актриса Арзамасова подтвердили информацию о своих отношениях

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова подтвердили информацию о своих романтических отношениях в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.
RT на русском06:01
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звездавчера в 00:17
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МИД оценил освещение Западом успеха российской вакцины от COVID-19

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что негативное освещение успехов российской медицины западными странами, в том числе в разработке вакцины от коронавируса, приобретает беспрецедентные масштабы.
РИА Новости07:49

Челси — Барнсли 6:0

Параллельно в «Лестере» местный одноименный клуб принимает «Арсенал» из Лондона. Там после стартовых 45 минут счет не открыт – 0:0.
ProstoProSportвчера в 15:32

Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
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