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Lenta.ru
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Продукция будет реализовываться под брендом Costa Coffee.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Компания запускает в России новый сегмент бизнеса Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.
Коммерсантъвчера в 15:32
Подробнее о событии
Общественное телевидение России

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Общественное телевидение России10:29
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Коммерсантъвчера в 15:32
Forbes

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Forbes05:09
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Интерфакс03:24
БИЗНЕС Online

Компания Coca-Cola решила запустить новый бизнес в России

БИЗНЕС Online02:28
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Lenta.ru05:17
7 новостей

Всё начинается с кофе

7 новостейвчера в 03:00

Комздрав Петербурга объяснил очереди скорых у больниц

Санкт-Петербург, 24 сентября 2020, 13:22 — REGNUM Покровская больница Санкт-Петербурга, у которой вновь наблюдаются очереди из автомобилей скорой помощи, один из самых крупных стационаров, принимающих больных с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, поэтому пациенты ожидают своей очереди в машинах скорой помощи под наблюдением медиков.
REGNUM10:09
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Великобритания анонсировала санкции против руководства Белоруссии

Великобритания в координации с США и Канадой самостоятельно подготовит санкции против властей Белоруссии в рамках «акта Магнитского» на фоне задержки введения ограничений со стороны Евросоюза.
Ведомости09:07
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Собянин попросит московские компании продлить удаленку

Более 5 тысяч московских компаний получат от мэра столицы Сергея Собянина письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя пресс-службы мэра Борис Булай.
РИА Новости11:04

Владелец «Пятерочек» решил вернуть сотрудников на удаленную работу

Руководство крупнейшего российского продовольственного ретейлера России X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») решило с 22 сентября вернуть большинство сотрудников московских офисов к удаленной работе, следует из письма к сотрудникам компании (есть в распоряжении РБК).
РБК10:36