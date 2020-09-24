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Lenta.ru
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Продукция будет реализовываться под брендом Costa Coffee.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Компания запускает в России новый сегмент бизнеса Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.
Коммерсантъвчера в 15:32
Подробнее о событии
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Lenta.ru05:17
БИЗНЕС Online

Компания Coca-Cola решила запустить новый бизнес в России

БИЗНЕС Online02:28
Piter.tv

Coca-Cola намерена продавать в России молотый и зерновой кофе

Piter.tv03:45
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Интерфакс03:24
Forbes

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Forbes05:09
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Коммерсантъвчера в 15:32
7 новостей

Всё начинается с кофе

7 новостейвчера в 03:00

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
РИА Новости08:46
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Суд в Лондоне перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США

Рассмотрение дела в лондонском суде об экстрадиции основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова перенесено с 25 сентября на 6 ноября, передает ТАСС со ссылкой на представителя Вестминстерского магистратского суда.
Ведомости08:26
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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Хамзат Чимаев возглавит турнир UFC

Ранее 26-летний Хамзат Чимаев, за два месяца с небольшим успевший одержать три досрочных победы в UFC, сообщил, что от поединка с ним отказались все доступные бойцы из топ-10 полусреднего дивизиона организации.
FightTime.ru04:17
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Зеленский назвал «Северный поток – 2» «угрозой единству Европы»

Газопровод «Северный поток – 2» может создать угрозу для единства Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Словакию, где встретился со словацким президентом Зузаной Чапутовой.
Ведомости07:11
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