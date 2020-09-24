Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Продукция будет реализовываться под брендом Costa Coffee.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Компания запускает в России новый сегмент бизнеса Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.
Коммерсантъвчера в 15:32
Подробнее о событии
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Интерфакс03:24
Forbes

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Forbes05:09
Piter.tv

Coca-Cola намерена продавать в России молотый и зерновой кофе

Piter.tv03:45
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Lenta.ru05:17
БИЗНЕС Online

Компания Coca-Cola решила запустить новый бизнес в России

БИЗНЕС Online02:28
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Коммерсантъвчера в 15:32
7 новостей

Всё начинается с кофе

7 новостейвчера в 03:00

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном
Интерфакс06:05
378

Великобритания анонсировала санкции против руководства Белоруссии

Великобритания в координации с США и Канадой самостоятельно подготовит санкции против властей Белоруссии в рамках акта Магнитского на фоне задержки введения ограничений со стороны Евросоюза.
Ведомости09:07

Украинские военные не смогли выстрелить из ПТРК Javelin в ходе учений

Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал во время украинских военных учений Объединенные усилия-2020, рассказал генерал-майор ВСУ Валерий Залужный.
Политическая Экспертизавчера в 08:26
108

В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
РИА Новости08:46
605

Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП

Подозреваемый в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре Москвы Эльмин Гулиев признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.
РИА Новостивчера в 13:38
428