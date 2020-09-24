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Lenta.ru
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Продукция будет реализовываться под брендом Costa Coffee.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Компания запускает в России новый сегмент бизнеса Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.
Коммерсантъвчера в 15:32
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Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Lenta.ru05:17
Forbes

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Forbes05:09
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Коммерсантъвчера в 15:32
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Интерфакс03:24
Народные новости

Coca-Cola запустит в России кофейный бренд

Народные новости03:18
БИЗНЕС Online

Компания Coca-Cola решила запустить новый бизнес в России

БИЗНЕС Online02:28
Piter.tv

Coca-Cola намерена продавать в России молотый и зерновой кофе

Piter.tv03:45

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

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Известиявчера в 10:25
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Байден опередил Трампа по популярности в четырех штатах

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Взгляд.ру00:57