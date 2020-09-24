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Lenta.ru
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Производитель газированных напитков и соков Coca-Cola в скором будущем начнет продавать в России зерновой и молотый кофе, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Продукция будет реализовываться под брендом Costa Coffee.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Компания запускает в России новый сегмент бизнеса Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.
Коммерсантъвчера в 15:32
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

Компания Coca-Cola решила запустить новый бизнес в России

БИЗНЕС Online02:28
Forbes

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Forbes05:09
Piter.tv

Coca-Cola намерена продавать в России молотый и зерновой кофе

Piter.tv03:45
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Интерфакс03:24
Lenta.ru

Coca-Cola начнет продавать кофе в России

Lenta.ru05:17
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Коммерсантъвчера в 15:32
7 новостей

Всё начинается с кофе

7 новостейвчера в 03:00

Маск анонсировал беспилотный электромобиль Tesla за $25 тысяч

Как заявил во вторник генеральный директор Илон Маск, Tesla Inc. планирует произвести автомобиль, который будет стоить 25000 долларов примерно через три года, что позволит достичь неуловимой долгосрочной цели по продаже дешевого автомобиля для массового потребителя.
Маск анонсировал беспилотный электромобиль Tesla за $25 тысяч
Про Кроссоверы07:50
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Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной
Известия23:05
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Бедрос Киркоров опроверг информацию о своей госпитализации

Сам Киркоров-старший назвал сообщения о госпитализации из-за проблем с сердцем "ерундой" и рассказал, что недавно вернулся из Сочи, сдал тест на COVID-19, а сейчас отдыхает на даче и чувствует себя хорошо, передает Telegram-канал LifeShot.
iReactor09:17

Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям из-за коронавируса

«Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года, поэтому тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать и диалог с людьми нужно вести»,— сказал господин Путин на встрече в режиме видеоконференции с вновь избранными губернаторами.
Коммерсантъ07:44
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Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

Футболист "Милана" Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус перед матчем третьего отборочного раунда Лиги Европы против норвежского "Буде-Глимт", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
РИА Новости09:23