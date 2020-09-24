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Интерфакс
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Coca-Cola начинает новый бизнес в России - продажу зернового и молотого кофе, сообщает в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей американской компании. Coca-Cola планирует продавать в РФ кофе под брендом Costa Coffee.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Компания запускает в России новый сегмент бизнеса Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.
Коммерсантъвчера в 15:32
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

Компания Coca-Cola решила запустить новый бизнес в России

БИЗНЕС Online02:28
Народные новости

Coca-Cola запустит в России кофейный бренд

Народные новости03:18
RuNews24.ru

Coca-Cola будет продавать в России кофе

RuNews24.ru02:57
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Интерфакс03:24
АБН

Coca-Cola будет продавать в России кофе

АБН02:26
Sostav.ru

Coca-Cola начнёт продавать кофе в России

Sostav.ru00:25
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Коммерсантъвчера в 15:32

Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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ЕС не признает легитимной инаугурацию Лукашенко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко, а также пересматривает отношения с Белоруссией.
Газета.Ru01:42
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Долги россиян по потребкредитам выросли до двухлетнего максимума

Доля кредитов, по которым платежи не вносились более 90 дней, выросла до 12,1%, за месяц доля выросла на 0,4 п. п. По данным Национального бюро кредитных историй, объем не обслуживаемых потребкредитов в августе достиг 15,9%, рост на 0,4 п. п. по сравнению с июлем 2020 г. В августе объем просроченной задолженности, по данным ЦБ, увеличился на 3%, или 26 млрд руб.
Ведомости01:40
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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАСС22 сентября в 06:22
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«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новости21:27
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Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров Бинбанка по искам «Траста»

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении активов бывших топ-менеджеров и прежнего владельца Бинбанка Микаила Шишханова по двум искам банка "Траст" на общую сумму 329 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Интерфакс02:56
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Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
RT на русском03:18

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUMвчера в 09:49
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