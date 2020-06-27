Общество

РБКРБКCoca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма

Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора компании Джеймса Куинси.
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Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»

RT на русском00:30

Coca-Cola приостановила размещение рекламы в Facebook

Коммерсантъвчера в 23:53

Coca-Cola на 30 дней прекратит размещать рекламу в соцсетях

РЕН ТВвчера в 21:50

Из соцсетей на месяц исчезнет реклама Coca-Cola

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Coca-Cola на 30 дней прекратит размещать рекламу в соцсетях

ТАССвчера в 21:55

Coca-Cola не будет размещать рекламу в социальных сетях в течение месяца

News.ruвчера в 22:38

Coca-Cola приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях

РИА Новостивчера в 21:47
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

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Ранняя версия Google Chrome 85 стала экономнее расходовать память

Разработчики браузера Google Chrome добавили в раннюю версию веб-обозревателя поддержку новой функции управления памятью под названием SegmentHeap.
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Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
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Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым

Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
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В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
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ФК «Оренбург» отказался от игры 24-го тура РПЛ с «Краснодаром»

Решение не проводить матч 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар» приняли хозяева встречи, 26 июня сообщает пресс-служба футбольного клуба «Оренбург».
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Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с «Ростовом»

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В Югре за сутки коронавирусом заболели 280 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В «Симпсонах» отказались озвучивать цветных персонажей белыми актерами

«Двигаясь дальше, «Симпсоны» больше не будут привлекать белых актеров для озвучивания небелых персонажей», — говорится в заявлении команды сериала.
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Стало известно о массовом недопуске россиян на курорты Сочи

О массовом недопуске отдыхающих стало известно «Московскому комсомольцу».
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Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
Goroday.ru вчера в 18:22
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Общество

Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей

«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
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Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
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«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
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Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
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За сутки в России выявлено 6852 заболевших коронавирусом в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 6 852 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 058 (30,0%).
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Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
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16-летняя индийская звезда TikTok покончила с собой

Сегодня стало известно о трагической гибели популярного блогера Сии Каккар — девушка покончила с собой.
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Искусственная кожа для заживления ран создана

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В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
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Футбол

Чаловым интересуются «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм»

Нападающим ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба Бундеслиги – «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм».
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