Общество

РБКРБКCoca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма

Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора компании Джеймса Куинси.
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Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»

RT на русском00:30

Coca-Cola на 30 дней прекратит размещать рекламу в соцсетях

ТАССвчера в 21:55

Coca-Cola не будет размещать рекламу в социальных сетях в течение месяца

News.ruвчера в 22:38

Из соцсетей на месяц исчезнет реклама Coca-Cola

Комсомольская правдавчера в 22:26

Coca-Cola приостановила размещение рекламы в Facebook

Коммерсантъвчера в 23:53

Coca-Cola на 30 дней прекратит размещать рекламу в соцсетях

РЕН ТВвчера в 21:50

Coca-Cola приостанавливает размещение рекламы во всех социальных сетях

РИА Новостивчера в 21:47
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Общество

В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом

За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
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Футбол

Футболистом ЦСКА и сборной России заинтересовались в Германии

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов заинтересовал представителей немецкой Бундеслиги.
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В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
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Футбол

«Интер» договорился с «Реалом» о трансфере Хакими за 40 млн евро

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Soccer.ru 05:03
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Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет

Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском вчера в 15:25
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Происшествия

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РБК вчера в 14:38
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
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Реализацию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания предлагают запретить на территории РФ.
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RT на русском 04:35
Общество

Еще 6852 новых случая коронавируса выявили в России за сутки

Всего в России на время пандемии выявлено 627 646 случаев коронавируса.
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Происшествия

В Москве нашли мертвым совладельца застройщика «Пионер» Андрея Грудина

Грудин родился в 1969 г. Со дня создания возглавляо группу «Пионер», которую основал совместно со своими партнёрами в 2001 г. Указом мэра Москвы в августе 2012 г. был удостоен звания «Почётный строитель города Москвы».
Ведомости 04:43
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Происшествия

Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Иркутской области

Сотрудники ГИБДД в Заларинском районе Иркутской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека и один получил травмы.
ТАСС 03:26
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Политика

Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах

Диппредставительство РФ в США потребовало от американских СМИ прекратить штамповать фейковые новости о России, влекущие за собой угрозы в адрес сотрудников посольства, передает РИА Новости.
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Общество

В Югре за сутки коронавирусом заболели 280 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за сутки зарегистрировано 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:21
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем

РИА Новости вчера в 23:21
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Армия и оружие

Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения

Модернизированный Ми-24 получил не имеющий аналогов бортовой комплекс обороны, который обеспечит защиту боевой машины от современных средств поражения, а также позволит проводить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление.
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Богота, 27 июня 2020, 07:33 — REGNUM Всемирный банк (ВБ) одобрил выделение Колумбии кредита на сумму $700 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ВБ.
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Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
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Футбол

Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
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Общество

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
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Происшествия

В Северной Осетии после стрельбы у ресторана возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии около ресторана в Майском.
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В NASA показали на видео «жизнь» Солнца за 10 лет

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Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
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Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
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Армия и оружие

СМИ сообщили об интересе Индии к закупке танков «Армата»

Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы "Армата", сообщает телеканал Минобороны "Звезда" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о финансовых потерях певицы из-за пандемии коронавируса.
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Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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